Fabian Ruiz: c’è speranza nella trattativa con il Psg

Fabian Ruiz, centrocampista classa ’96, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e al momento i margini per il rinnovo sono molto ristretti. Secondo quanto dichiarato da Valter De Maggio, infatti, il giocatore non ha intenzione di rinnovare con il club a prescindere dall’offerta.

Le ultime notizie riportano l’interesse del Paris Saint Germain su di lui con una proposta da 25 milioni bonus compresi. Al momento, quindi, c’è un gap di circa 5 milioni tra i due club in quanto la cifra richiesta dal presidente De Laurentiis si aggira sui 30 milioni ma non è escluso che scenda a compromessi per non perdere il calciatore il prossimo anno a parametro 0.

Nessuna certezza è ancora in tavola ma il Napoli, intanto, si muove alla ricerca di un sostituto che potrebbe trovare in Nandez del Cagliari.