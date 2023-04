Fabiàn Ruiz e Carlos Soler lontani da Parigi

In una estate in cui il Napoli ha rivoluzionato la sua squadra diversi calciatori azzurri hanno cercato fortuna altrove. Uno di questi è Fabiàn Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha deciso di andare a giocare in Francia, al Paris Saint-Germain. La sua prima stagione in Ligue 1 però non è andata come sperava. E’ stato molto in panchine e quando ha giocato non è stato molto incisivo.

Ne Fabian ne Carlos Soler hanno convinto la dirigenza del Paris e si trovano già sul mercato dopo un’unica stagione con la squadra francese. A riferire la notizia della loro probabile cessione è RMC Sport secondo la quale i due calciatori non verranno trattenuti e che verranno accettate quantomeno offerte soddisfacenti. I due spagnoli saranno usati per far cassa e per far quadrare i conti dei transalpini.

Fabian ha disputato con la maglia del Napoli centoventicinque partite, era uno dei punti cardini del centrocampo azzurro. E’ un centrocampista duttile, capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo e di piede mancino. Ha un’ottima tecnica e un buon tiro da fuori aria. Ha un grande controllo palla ed è abile a gestire il gioco.

Viene pagato poco più di 20 milioni dal Paris Saint-Germain. Dall’Italia vola in Francia per confermarsi come uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Ma purtroppo in questa stagione colleziona molte panchine, infatti lo spagnolo è un calciatore che subentra sempre nei minuti finali. Lo spazio concessogli è davvero poco e sembra imminente un suo trasferimento nella prossimo finestra di mercato.

A causa del suo scarso minutaggio e delle sue prestazioni, Fabian perde anche il posto nelle convocazioni della nazionale spagnola. Chissà se Fabian spera in un ritorno in Serie A oppure se cercherà di tornare in patria, in Spagna, dove è stato lanciato. Un suo ritorno al Betis potrebbe essere la soluzione giusta per una nuova rinascita.