Fabian Ruiz e gli ultimi difficili mesi di Napoli: “Non è stato facile, mi sono allenato da solo”

La prima stagione di Fabian Ruiz con la maglia del PSG non è stata molto esaltante. Nonostante ciò, 37 sono state le presenze del centrocampista ex Napoli e tre le reti messe a segno. Il giocatore, tuttavia, ci ha tenuto a sottolineare come i primi mesi non siano stati molto semplici, soprattutto per alcune situazioni vissute in maglia azzurra.

“All’inizio è stato difficile perché avevo bisogno di tempo per adattarmi e perché non ero in una forma fisica ottimale. Ma sono riuscito a recuperare il ritmo durante le partite. Mi sono allenato da solo per un mese a Napoli senza fare niente con la palla, è stato difficile perché non ho giocato neanche una gara e non ho fatto sessioni collettive”.

“Poi mi sono sentito sempre meglio“, ha dichiarato il giocatore, il quale ha iniziato a farsi apprezzare dalla piazza. Dopo un periodo di adattamento, ora il giocatore sta esprimendo tutto il suo potenziale al centro del campo, con i tifosi del PSG che sono entusiasti di lui.

Le prestazioni del calciatore, infatti, migliorano di partita in partita ed è ora considerato un giocatore fondamentale per il centrocampo della squadra parigina.