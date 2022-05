Fabian Ruiz, incontro con l’agente

Il Napoli incontrerà l’agente di Fabian Ruiz prima della partita con lo Spezia. Il calciatore spagnolo ha da definire il proprio futuro

Napoli e Fabian Ruiz devono capire. C’è da disegnare la prossima stagione e da decifrare le volontà di entrambe le parti. Il giocatore sembra volenteroso di tornare in Spagna, ma allo stesso tempo ama Napoli.

Presto ci sarà un incontro tra le due parti per capire di più, ma al momento il giocatore sembra non far filtrare nulla. Il suo contratto scade nel 2023 e il Napoli vorrebbe capire se possa monetizzare o meno. Nel caso di eventuale permanenza si procederebbe al rinnovo, ma bisogna capire.

L’incontro prima della partita con lo Spezia

L’entourage del giocatore e i partenopei si incontreranno sicuramente prima della partita contro i liguri. Lo spagnolo ha deciso con un gol – il primo stagionale dall’interno dell’area – contro il Torino, blindando il terzo posto per il Napoli.

Il Mattino ha parlato della situazione, evidenziando il tutto: “Non si sa se tra le basi gettate nella prossima stagione, ci sarà anche l’andaluso: da come parla, sembra proprio di sì. Ma in realtà, con le parole Fabian dà certezze che spesso in campo non ha dato“.

Poi aggiungono: “Sa di godere di un estimatore particolare che è Spalletti: il centrocampista è uno dei pochi per cui si incatenerebbe. Ma ci sono le ragion di stato: Giuntoli e l’agente di Fabian si vedranno poco prima di Spezia-Napoli per vedere di trovare una intesa e per capire se davvero in Liga c’è chi fa sul serio. Anche qui, come per Koulibaly, il discorso cambia poco: o rinnova o va via. Perché di sicuro non andrà via a parametro zero a giugno 2023″.