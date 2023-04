Fabian Ruiz: la cifra chiesta per restare in maglia azzurra

Fabian Ruiz, centrocampista classe ’96, lo scorso anno ha lasciato il Napoli per trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel al Paris Saint Germain.

Quella che si è presentata alla sua porta è stata un’importante occasione ed infatti lui stesso ha dichiarato: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta“.

Secondo le indiscrezioni dagli spogliatori c’erano pochi margini per un eventuale rinnovo con gli azzurri. Il centrocampista, infatti, per restare in maglia azzurra aveva chiesto a De Laurentiis una cifra che si aggirava sui 4 milioni di euro.

Una richiesta non da poco che non combaciava con la politica dei tagli attuata dalla società partenopea. Il presidente, infatti, rilanciò con un’offerta a ribasso offrendo poco più di 2 milioni di euro.

Le parti, però, non hanno trovato l’accordo considerando anche la richiesta di De Laurentiis di inserire una clausola rescissoria nel contratto.