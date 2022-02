Fabian Ruiz, la Juventus ci prova ma lui ha altri piani

Nel mese di Gennaio la Juventus avrebbe tentato l’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli. Il giocatore ha altre idee

Fabian Ruiz sta pensando all’addio. A riportarlo è Paolo Bargiggia, secondo cui nel mese di Gennaio il centrocampista abbia ricevuto offerte da parte della Juventus. I bianconeri avrebbero proposto uno scambio con Arthur, ma il Napoli ha rispedito al mittente.

Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di declinare per ragioni economiche, visto che preferirebbe monetizzare. Il giocatore sarebbe intrigato dall’idea bianconera, ma le sue idee sarebbero altre.

Il rifiuto e la voglia di tornare in Spagna

L’ex Betis è in scadenza nel 2023, ma lui e il suo agente sperano di poter partire già dalla prossima sessione di mercato. La volontà sarebbe quella di tornare in Liga da subito, magari in una tra Barcellona, Atletico Madrid o Real Madrid.

Il giocatore avrebbe però dato il suo gradimento alla pista bianconera, ma difficilmente il Napoli cederà ad una diretta concorrente. Differente discorso per l’estero, con eventualmente il Newcastle pronto ad acquistare sia Fabian Ruiz che Osimhen in estate. I Magpies hanno tentato il doppio colpo già a Gennaio, ma nulla di fatto. Privarsi di due pedine così importanti a stagione in corso – e senza sostituti sicuri – non è da ADL.

La cosa più probabile dunque è che il giocatore si trasferisca a fine anno. Nonostante le belle parole spese nella serata della partita contro l’Inter, appare improbabile una sua permanenza. Salvo clamorosi colpi di scena il giocatore si trasferirà altrove. Resta da capire se la Juventus proverà di nuovo e a che cifre ADL vorrà arrivare.