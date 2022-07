Fabian Ruiz, la Juventus si inserisce

Ritorno di fiamma da parte della Juventus per Fabian Ruiz, che potrebbe riprovarci visto l’infortunio di Paul Pogba

Oltre al Manchester United sembrerebbe esserci un’altra squadra pronta ad inserirsi per Fabian Ruiz. La Juventus, infatti, starebbe sondando il terreno per provare ad accaparrarsi le prestazioni del calciatore spagnolo.

I partenopei chiedono almeno 30 milioni di euro e i bianconeri potrebbero accontentare le pretese del club azzurro. Paul Pogba resterà fuori almeno per due mesi, con il pericolo che possa ritornare anche soltanto nel 2023. Andrea Agnelli vorrebbe il colpo, anche se si pensa primariamente alle uscite.

Mandato via Ramsey, ora serve cedere Arthur

Tra gli esuberi c’è anche Arthur Melo. Il brasiliano piace ad Arsenal e Valencia, ma faticano ad arrivare offerte. Archiviato l’addio di Aaron Ramsey, resta da chiudere qualche altra cessione con anche Adrien Rabiot possibile partente. L’ex Paris Saint Germain piace anche in Ligue 1, con il Monaco che potrebbe fare un’offerta.

La Juventus non vorrebbe cederlo, ma a fronte di una buona offerta potrebbe farlo a cuor leggero. Nel caso in cui partisse, i bianconeri potrebbero affidarsi all’accoppiata Rovella-Fagioli, oltre che all’acquisto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo sembrerebbe gradire la destinazione, specialmente perché i bianconeri hanno tentato un approccio già a Gennaio.

Tutto ancora da definire, però, con il calciatore che dovrà far capire le proprie intenzioni ad Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Nel caso in cui non rinnovasse e non venisse ceduto, per lui si profilerebbe un posto tra i fuori rosa. E’ nel vivo della sua carriera e uno stop ora sarebbe pessimo.