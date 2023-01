Fabiàn Ruiz lontano dal PSG

Fabiàn Ruiz, ex centrocampista del Napoli, nella scorsa finestra di mercato ha deciso di lasciare la Campania per volare in Francia, direzione Parigi. Con la maglia azzurra il centrocampista spagnolo ha convinto ma al PSG non è riuscito ad incidere, difatti lo spazio per lui in campo è stato pochissimo. Molto probabilmente già in questa finestra di mercato il calciatore ex Napoli potrebbe decidere di trasferirsi.

Fabiàn Ruiz può ritornare a giocare in Spagna. Come conferma Estadio Deportivo, la prossima mossa di Fabian è tornare in patria. Sono tre i club della Liga che stanno pensando al centrocampista ex Napoli. La prima squadra a farsi avanti è stato il Real Betis, ex squadra dello spagnolo, che si gioca in campionato un posto in Europa ed ha avviato da anni un progetto solido.

Su di lui però ci sono anche le attenzioni del Barcellona di Xavi e dell’Atletico Madrid di Simeone. Entrambe le società stanno cedendo vari giocatori in quella zona di campo e proprio per questo potrebbero pensare di investire su di lui. Il PSG sembra aver fissato il prezzo del cartellino di Fabiàn Ruiz sui 20 milioni di euro.

Un ritorno nei club spagnoli significherebbe anche ritornare a vestire la maglia della sua nazionale. Da quando si trova al PSG, Fabian non è stato più convocato da Luis Enrique che gli ha preferito altri centrocampisti sopratutto a causa del suo basso minutaggio. Con il cambio ct della Spagna e con il cambio di maglia di Fabian, il centrocampista ha buone possibilità di ritrovare la convocazione in nazionale.

Il centrocampista classe ’96 ha disputato 4 stagioni con la maglia del Napoli totalizzando 166 presenze in totale e segnando 22 reti. Quest’anno con la maglia del Paris è quasi sempre subentrato e non è ancora riuscito a segnare il suo primo gol in Ligue 1. Sarà la scelta giusta per Fabian ritornare a giocare in Spagna?