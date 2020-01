Fabian Ruiz non vuole clausole monstre per rinnovare col Napoli

In casa Napoli continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. In particolare, come fa sapere la Repubblica, la fumata bianca ancora non è arrivata poiché il Napoli vuole inserire una clausola rescissoria a tre cifre nel contratto, ma lo spagnolo non è d’accordo con questa proposta.

De Laurentiis era disposto anche ad un robusto aumento dell’ingaggio, visto anche le buone prestazioni dell’ex Betis Siviglia, soprattutto nella scorsa stagione. In Spagna, ci sono le due big, Real Madrid e Barcellona, che farebbero di tutto pur di riportare in patria uno degli attuali titolari della nazionale spagnola.

Proprio perché conscio dell’interesse delle big spagnole, il presidente del Napoli non ha preso benissimo questa decisione dello spagnolo, che quest’anno sta tutt’altro che brillando. Con Ancelotti ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo, ma quasi mai è stato decisivo.

Ora con Gattuso e nel ruolo di mezz’ala in un 4-3-3, modulo usato anche dalla nazionale spagnola dove Fabian sta facendo benissimo, il Napoli e soprattutto Gattuso si augurano che il suo gioiello possa tornare ai suoi veri livelli.