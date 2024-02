Fabian Ruiz, possibile addio al termine della stagione: Juventus o Spagna nel suo destino?

Due estati fa il Napoli ha rivoluzionato la sua squadra, con diversi calciatori azzurri che hanno cercato fortuna altrove. Uno di questi è Fabiàn Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha deciso di andare a giocare in Francia, al Paris Saint-Germain. La sua avventura parigina, però, non è mai stata esaltante, con il calciatore che spesso è partito dalla panchina.

FABIAN RUIZ, IL FUTURO È LONTANO DA PARIGI?

L’ex centrocampista del Napoli potrebbe quindi salutare Parigi al termine della stagione e trasferirsi in Spagna o ritornare in Italia. Nel nostro Paese, infatti, sarebbe forte l’interesse della Juventus.

Fabian ha disputato con la maglia del Napoli centoventicinque partite, era uno dei punti cardini del centrocampo azzurro. E’ un centrocampista duttile, capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo e di piede mancino. Ha un’ottima tecnica e un buon tiro da fuori aria. Ha un grande controllo palla ed è abile a gestire il gioco.

Viene pagato poco più di 20 milioni dal Paris Saint-Germain. Dall’Italia vola in Francia per confermarsi come uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Ma purtroppo in questa stagione colleziona molte panchine, infatti lo spagnolo è un calciatore che subentra sempre nei minuti finali. Lo spazio concessogli è davvero poco e sembra imminente un suo trasferimento nella prossimo finestra di mercato.