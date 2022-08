Fabian Ruiz potrebbe non rinnovare, ma restare comunque in rosa

Luciano Spalletti starebbe spingendo per poter mantenere comunque Fabian Ruiz in rosa, nonostante i vari “no” al rinnovo di contratto

Continua a tenere banco il caso Fabian Ruiz a Napoli. Il calciatore avrebbe rifiutato più e più volte il rinnovo e – secondo De Maggio – sarebbero volate anche parole abbastanza forti in fase di trattativa.

Il giocatore e l’ambiente Napoli sono in rotta, anche se il tecnico Luciano Spalletti sembrerebbe spingere con la dirigenza affinché si possa trovare una risoluzione ben più morbida. L’allenatore vorrebbe poter contare sul centrocampista spagnolo, nonostante il mancato rinnovo.

Ecco quello che è trapelato

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha detto: “Fabian Ruiz non vuole rinnovare con il Napoli e ha detto di no a diverse proposte avanzate dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Mi risulta che siano volate anche delle parole forti in sede di trattativa”.

Al rilancio anche Carlo Alvino. Il telecronista Sky ha difatti detto: “Il Napoli, almeno inizialmente, era intenzionato a utilizzare il pugno duro con Fabian Ruiz. Si stava profilando un nuovo caso Arek Milik (il calciatore rimase ai margini della squadra dopo il suo no al rinnovo con il Napoli). Ma Luciano Spalletti starebbe spingendo per una linea morbida nei confronti del centrocampista. Vorrebbe avere la possibilità di contare su di lui anche qualora non rinnovasse con il Napoli”. Si profila dunque una possibile permanenza per il giocatore ex Betis Siviglia. Su di lui ci sono Manchester United e Juventus, anche se potrebbe rimanere fino a scadenza e sposare il progetto di qualche big spagnola.