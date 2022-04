Fabian Ruiz, rinnovo sempre più lontano. Futuro in Spagna?

La storia tra Fabian Ruiz e il Napoli è di odio e amore: in 5 anni, lo spagnolo ha alternato grandi giocate, grandi goal a prestazioni anonime, brutte e talvolta spaesato in campo. Un giocatore che ha grandi qualità, ma che pecca di continuità.

Oltre a questi problemi, c’è n’è uno ancora più grande: il rinnovo. Il calciatore andaluso ha un contratto di circa 1,5 milioni euro a stagione, in scadenza nel 2023. Entrambe le parti, calciatore e la società azzurra, sono a lavoro dalla scorsa stagione per cercare un qualche accordo di prolungamento, senza arrivare ad un lieto fine.

Per questo motivo, De Laurentiis potrebbe puntare ad una strategia simile a quella della Fiorentina con Vlahovic: vendere il calciatore quest’anno a tutti i costi, in modo da non perderlo a parametro zero. Stesso discorso vale anche per il centrocampista ex-Betis, visto che ha 26 anni, e cerca un trampolino di lancio per un panorama più ambizioso e ritrovare anche la maglia della nazionale prima del mondiale di dicembre.

Secondo i media, l’intenzione del calciatore è quella di tornare in Spagna nella Liga. Attualmente il Napoli valuta Fabian Ruiz intorno alla cifra di 40-50 milioni di euro: una stima molto importante e onerosa visto anche il solo anno di contratto che separa la fine del rapporto tra le due parti.

Il suo nome è stato accostato al Real Madrid attraverso anche la stima che Carlo Ancelotti. L’allenatore romagnolo ha una grande considerazione del calciatore, visto che lo ha avuto sotto la sua gestione del Napoli, dopo il suo acquista dal Betis Siviglia.