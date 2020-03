Fabian Ruiz, ritrovata serenità grazie alla misteriosa fidanzata

Dopo un’apparente calo delle sue capacità sul campo, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ritrova lo smalto che tanto lo caratterizzava. La ragione? Una misteriosa fidanzata.

A.K.A LULU – Qualche tempo fa quando una ragazza è entrata nella sua vita, di lei si sapeva poco e niente. Oggi scavando siamo riusciti a raccogliere qualche informazione in più. Il suo nome sarebbe Caterina Ferraro, A.K.A Lùlù (soprannome affibbiatole dal calciatore). Proviene da Vico Equense e avrebbe 21 anni, ovvero due anni in meno rispetto a Ruiz.

L’INCONTRO E LA DEDICA – I due si sarebbero incontrati durante una solita serata presso il locale Galeotto a Portici, in compagnia dei suoi colleghi azzurri. Colpo di fulmine per il centrocampista spagnolo, il quale avrebbe fatto di tutto pur di conoscerla. Ora, a distanza di 5/6 mesi, Fabian Ruiz ha pubblicato una foto che li ritrae entrambi davanti al Lido Sirena di Posillipo. Ad accompagnare lo scatto vi era una tenera dedica all’amore della sua vita, dedica che esprime tutto il suo affetto per la sua “Lùlù”. «Solo tu sai rendermi l’uomo più felice del mondo». Per vedere la foto clicca qui.