Fabian Ruiz tra tribuna e PSG

Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, sta rischiando davvero molto. Il presidente De Laurentis non vuole perderlo a zero ed è pronto a venderlo al Paris Saint-Germain. Nel caso in cui non venisse venduto, il calciatore spagnolo continuerebbe a vivere la sua esperienza da separato in casa, ovvero vivrebbe un anno sulla tribuna come già accaduto con Verona e Monza.

Ecco cosa ha scritto l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Lui è a scadenza, non ha alcuna intenzione di rinnovare e da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi club: e così a prescindere dalla sua voglia matta di Real, un’ipotesi che scatterebbe soltanto nella prossima stagione, dietro l’angolo lo aspetta un anno di tribuna. Un anno sprecato: ecco perché l’offerta del PSG, ricca e prestigiosa lo attrae sempre di più. Giorno dopo giorno, inevitabilmente.

Nel frattempo per far decollare la trattativa con i parigini ci sarà bisogno di sbloccare altre due situazioni. La prima è quella che riguarda Keylor Navas che cerca la buonuscita dal PSG, il portiere costaricano può arrivare nel caso in cui il Napoli abbassi ulteriormente il prezzo del cartellino di Fabian. In questo modo Fabian volerebbe a Parigi e Navas accetterebbe un biennale dal Napoli da svincolato.

La seconda trattativa riguarda i bianconeri della Juventus. La Vecchia Signora è in cerca di un centrocampista dai piedi buoni ed ha messo gli occhi su Leandro Paredes del PSG. In questo modo i parigini potrebbero lasciare andare il centrocampista argentino alla Juve e investire subito comprando Fabian Ruiz.

La soluzione Fabian-PSG accontenterebbe un pò tutti. Il centrocampista giocherebbe in una squadra prestigiosa per farsi vedere in vista del mondiale di quest’anno, la società partenopea monetizzerebbe e non perderebbe un altro giocatore a parametro 0 ed infine la Juventus regalerebbe a Max Allegri un ottimo centrocampista.