Fabian Ruiz: “Una volta arrivata l’offerta non si poteva dire di no ad un club come il PSG”

Fabian Ruiz, centrocampista classe ’96, nella scorsa sessione di mercato ha lasciato il Napoli per trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel al Paris Saint Germain.

Secondo le indiscrezioni dagli spogliatori c’erano pochi margini per un eventuale rinnovo con gli azzurri, infatti Fabian non era predisposto a firmare a prescindere dall’offerta. Quella che si è presentata alla sua porta è stata un’importante occasione ed infatti lui stesso ha dichiarato: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta“.

Il calciatore, quindi, ai microfoni di El Pais, si mostra molto soddisfatto della propria scelta e sembra aver trovato la giusta fiducia nel progetto soprattutto dopo aver parlato con i propri agenti e l’allenatore Galtier.