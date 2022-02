Fabiano Santacroce: “Sono passato da ventimila euro al giorno ad avere in tasca dieci euro”

Ai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno è intervenuto l’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, il quale ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato lo scorso anno e intraprendere una carriera da procuratore con la IDV Management.

“Sono passato da ventimila euro al giorno ad avere in tasca dieci euro al giorno. A fare i conti nelle tasche per gestire due bambine nate da poco. Non è stato semplice, la mia famiglia di origine mi ha aiutato finché ha potuto, mia moglie Barbara Petrillo non si è mai fermata nel mondo della moda e della televisione“.

“Ho sofferto, certo. Ma i soldi non sono stati un problema quando erano tanti, non lo sono diventati quando sono finiti“.

La sua carriera da calciatore si è ormai conclusa. Ora, Fabiano Santacroce, punta a trovare nuovi talenti e partire proprio dagli ultimi.

Santacroce ha infine dichiarato: “Ecco perché ho scelto di cominciare la mia avventura da talent scout partendo dagli ultimi“.