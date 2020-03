Fabio Cannavaro: spunta la foto della figlia Martina

Fabio Cannavaro, uno degli ex calciatori italiani più apprezzati di sempre, è sposato da anni ed ha avuto anche tre figli, tra cui una femmina. Quest’ultima ha compiuto da poco diciotto anni ed è spuntata per la prima volta una foto di com’è oggi.

FABIO CANNAVARO: LA SUA FAMIGLIA – Fabio Cannavaro, pallone d’oro nel 2006 e campione che ha vinto la nazionale Italiana, come vi abbiamo precedentemente accennato è prima di tutto, oltre che ad essere un ex calciatore molto apprezzato, un uomo. Ha sposato Daniele nel 1996. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli Martina, Christian e Andrea. A Dicembre Martina è diventata maggiorenne e dunque l’allenatore del Guangzhou Evergrande ha voluto farle gli auguri tramite social.

GLI AUGURI DI CANNAVARO ALLA FIGLIA – ‘Tanti auguri principessa’, è così che il padre, Fabio Cannavaro, ha fatto gli auguri di buon diciottesimo compleanno a sua figlia Martina, diventata maggiorenne lo scorso 22 Dicembre.

LA FESTA DI COMPLEANNO – La festa di compleanno ha avuto luogo in una famosa discoteca napoletana. Approfittando dell’occasione della festa Fabio Cannavaro ha pubblicato una foto sui social nei quali i due si baciano affettuosamente, mostrando dunque la ragazza a tutti i suoi seguaci.

IL FIDANZATO DI MARTINA – La ragazza è fidanzata da circa un anno con Achille Tagliamonte, figlio dei proprietari del ‘Rigatoni’ di Formentera. Il ragazzo spesso pare si divida tra Palma De Maiorca, dove lavora con la famiglia, e Napoli, dove ritrova sempre la sua fidanzata. E’ inoltre proprietario di un lussuoso Bed And Beakfast situato a Napoli.

FABIO CANNAVARO OGGI NEL SUO RUOLO DA ALLENATORE – Dopo essere stato ex difensore di Juventus e Napoli e aver vinto la coppa dei campioni nel 2006, oggi Fabio Cannavaro lavora come allenatore. Alla guida del Guangzhou Evergrande, l’ex calciatore ha vinto il campionato cinese nel 2019.

LE DICHIARAZIONI DI FABIO CANNAVARO – In un’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport ha dichiarato: “Ho un contratto per altri tre anni. Io sto facendo la gavetta in Cina. L’obiettivo primario è far crescere i giovani, ma poi se qualcosa va male vieni messo in discussione, per questo l’obiettivo è vincere tutto. Un giorno mi piacerebbe allenare in Italia, ma vedo tanti miei ex compagni che non hanno vita facile”. Di seguito il profilo Instagram della ragazza, Martina, per vedere le sue foto, qui.