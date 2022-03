Fabio Colloricchio, la sua fidanzata Violeta Mangrinan è finita in ospedale

Ore di paura per l'ex tronista e la sua fidanzata, costretta a correre in ospedale

Fabio Colloricchio lo abbiamo conosciuto diversi anni fa quando prese parte al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Successivamente, dopo essersi lasciato in malo modo con Nicole Mazzocato, il giovane è approdato nel reality Supervivientes dove ha conosciuto la sua nuova compagna, Violeta Mangrinan. I due attualmente sono in attesa di una bambina.

Corsa in ospedale

Nei giorni scorsi, la giovane ha dovuto fare i conti con dei fastidi che le hanno provocato nausea e vomito, tanto da spingerla ad andare in ospedale. Questi in genere sono sintomi normali del primo trimestre e pare che adesso sia tutto risolto. L’influencer, però, è molto stanca e debole e ha deciso che da oggi in poi cercherà di stare più a riposo per evitare altri inconvenienti simili.

Come procede la gravidanza di Violeta?

La 28enne, ex volto di Mujeres y hombres y viceversa, ha dovuto fare i conto con nausea e vomito ma la gravidanza non sta riportando particolari problemi. Il parto è previsto per il prossimo agosto a Madrid, dove Fabio vive con la sua compagna. Il 31enne, infatti, ha abbandonato l’Italia per amore della sua dolce metà. La ragazza è molto amata e seguita dal pubblico spagnolo e ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice.

Scelto il padrino della piccola

La coppia ha scelto il padrino della piccola Gala: si tratta di una persona conosciuta ovvero Omar Montes che ha partecipato tre anni fa proprio nello stesso reality di Colloricchio. I due ragazzi hanno stretto una forte amicizia, tanto da spingere Fabio a fare questa importante proposta. Omar, infatti, ha ricevuto questa proposta durante il suo ultimo concerto. Fabio e Violeta sono saliti sul palco e hanno annunciato la bella notizia. Ovviamente il rapper non ha rifiutato la proposta, anzi, l’ha accolta con gioia.