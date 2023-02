Fabio Delmiglio, l’attore sosia di Johnny Depp appare in una serie tv su Amazon Prime

La semplice cura della sua immagine lo ha portato dov’è oggi. Fabio Delmiglio è il famoso sosia italiano di Johnny Depp che ha deciso di trasformare questa sua passione in un vero e proprio lavoro.

Ha iniziato questo percorso in modo inaspettato dopo il primo lockdown durante il quale a causa dell’aumento della lettura di vari libri ha dovuto mettere gli occhiali. Questa caratteristica, in aggiunta alla crescita di barba e capelli, lo ha portato in poco tempo ad essere fermato e riconosciuto per strada come il famoso attore de ‘I pirati dei caraibi’.

Da allora ha svolto e preso parte a vari eventi dove ha anche avuto la possibilità di incontrare varie celebrità come ad esempio Fabrizio Corona. Durante la sua carriera ha già preso parte a servizi cinematografici e spera ogni giorno di crescere e farlo come unico lavoro. E oggi afferma gioiosamente che sarà presente nella serie tv ‘Richiesta D’Amicizia’ che è una storia tratta dall’omonimo romanzo di Elio Esposito e che vede alla regia Lucia Vita.

Il primo episodio di questa serie è già disponibile su Amazon Prime e a breve uscirà anche il secondo. Come attori vediamo presenti oltre a Fabio Delmiglio anche Andrea Fenu che fa da regista e Roberto Fantasia, inoltre tutte le comparse verranno affiancate da personalità di spicco della recitazione mentre attori e attrici meno esperti verranno affiancati da professionisti.

A curare la sceneggiatura vediamo Paolo Silingardi e affianco a Lucia Vita come aiuto regia c’è Maura Oliva. Le musiche di apertura e chiusura dell’episodio pilota sono composte da Sandro Giacobbe che vede alle spalle due partecipazioni al Festival di Sanremo e l’incisione di una dozzina di album. Così il lungo e grande percorso di Fabio Delmiglio continua e la sua passione di sosia italiano di Johnny Depp continua a espandersi e prendere forma.

Link Instagram: https://instagram.com/fabio.delmiglio.395