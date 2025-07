Fabio Fognini, annuncia il suo ritiro: “Il miglior modo per dire addio”

Dopo il match contro Carlos Alcaraz, cinque ore di un incontro indimenticabile, Fabio Fognini ha voluto fare un inaspettato annuncio. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Wimbledon, nella sala Media Theatre dell’All England Club, il tennista ligure ha annunciato il suo ritiro a 38 anni.

“Il miglior modo per dire addio” – Classe ’87, Fognini è stato tra i talenti più discussi e brillanti del tennis italiano. Professionista dal 2004, ha ha vinto nove titoli ATP in singolare, incluso il Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2019, e otto in doppio, tra cui l’Australian Open 2015 con Simone Bolelli. Ha raggiunto il numero 9 del ranking mondiale e ha disputato 32 incontri in Coppa Davis, contribuendo a due semifinali.

Dopo vent’anni di carriera, Fabio ha deciso di ritirarsi. Lo ha annunciato proprio lo sportivo: “Questo è il miglior modo per dire addio. Questo sport mi ha accompagnato per tutta la vita e continuerà a farlo. Conserverò per sempre tantissimi bei ricordi”.

Il tennista ha così spiegato: “Dopo la partita con Alcaraz non voglio tornare indietro. Ho avuto dei cali nel ranking. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato. La notte prima del match con Alcaraz, il mio desiderio era divertirmi e giocare il miglior tennis possibile. Tutti gli elementi mi hanno portato a questa decisione. Ho sofferto tanto a causa degli infortuni degli ultimi anni. Dopo grandi infortuni, alla mia età, diventa sempre più difficile. Credo che questa sia la migliore decisione che io possa prendere. Ho giocato nel campo più importante al mondo, è l’addio perfetto”.

Ha poi concluso: “Questo sport mi ha accompagnato per tutta la vita e continuerà a farlo. Conserverò per sempre tantissimi bei ricordi. Ho giocato nell’era di Djokovic, Nadal e Federer. I migliori giocatori. Sono stato fortunato a vivere questa era. L’obiettivo era ritirarmi a MonteCarlo l’anno prossimo, ma la vita è così. Sono felice di dire addio in questo momento. Non parteciperò ad altri tornei, lascio oggi”.