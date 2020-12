Fabio Quagliarella: “Maradona per noi napoletani è tutto”

Domani alle 15 ci sarà Napoli Sampdoria. Sarà una partita più speciale del solito per Fabio Quagliarella, che da sempre ha come idolo Maradona, e domani giocherà, da capitano, nello stadio a lui intitolato.

In una intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Maradona per noi napoletani d’Italia e del mondo è tutto. In queste settimane ho letto e sentito tante cose su Diego. Ciò che più mi ha affascinato è stato leggere i racconti di chi è stato a contatto con lui e gli ha giocato al fianco. Era un buono, che ti aiutava sempre in campo e fuori. Lascia un vuoto enorme non solo in chi amava il calcio.”

Continua poi dicendo: “Già osservando il modo in cui toccava la palla, capisci chi era. Di fronte a uno come lui, io che gioco al calcio, sono un dilettante. Lui era la massima espressione di questo sport”.

Alla domanda su cosa significasse giocare allo stadio Diego Armando Maradona da capitano, ha risposto: “Tantissimo. Sarà un privilegio e una grande fortuna, da napoletano, anche se le emozioni si vivranno tutte sul momento. La Samp, però, ha assolutamente bisogno di fare punti, ma non può essere una gara come le altre”

E ancora: “Non ho avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo, però a me piace capire cos’era lui in campo e nello spogliatoio. Penso alle immagini di quell’amichevole su un campo infangato (ad Acerra, gennaio 1985, n.d.r.), che volle giocare per aiutare un bambino malato, andando contro il volere della società. Un’umiltà pazzesca: se penso che oggi, sono il primo ad ammetterlo, mi lamento se il campo ha una mezza buca, e poi vedo quelle immagini… dovremmo stare zitti per l’eternità”.