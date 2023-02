Fabio Ravezzani: “Napoli, qualche sconfitta arriverà. Gli azzurri non hanno l’organico più forte in Italia”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Tra i vari temi toccati, il direttore ha parlato del Napoli e della grande cavalcata degli azzurri di Luciano Spalletti, sottolineando, però, che gli azzurri non hanno l’organico migliore.

“La squadra in Italia con l’organico migliore non è il Napoli, ma l’Inter. Ai nerazzurri manca la cazzimma che invece sta avendo la formazione di Luciano Spalletti. Un momento ‘no’ per gli azzurri, non è immaginabile ma di sicuro qualche sconfitta arriverà“.

“Gli azzurri sono una realtà piena di giocatori esperti, poi se trovi Osimhen, Kvara e Kim fai anche tombola. Il Napoli fa un tipo di mercato dove serve anche una dose di fortuna, oltre che di bravura“.

Per il direttore di Telelombardia, quindi, il Napoli merita di vincere lo Scudetto ma il merito, oltre che degli azzurri, è anche dei rivali.

Ravezzani ha infine dichiarato: “Il Napoli quest’anno non ha concorrenti, le altre si sono praticamente auto-eliminate“.