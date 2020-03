Fabio Testi si racconta a Chi: “Al GF Vip ho provato a baciare la Di Benedetto”

Si è fermata a un passo dalla Finale l’avventura di Fabio Testi al Grande Fratello Vip di quest’anno. L’attore è stato infatti eliminato nel corso dell’ultima puntata dopo aver chiesto ai suoi compagni di andare volontariamente in nomination per poter seguire da vicino i suoi figli che vivono attualmente all’estero.

Il 79enne si è messo in luce grazie alla sua partecipazione al GF Vip 4, ma dopo le notizie relative al Coronavirus non ha resistito e ha preferito “forzare” la sua nomination per capire come vanno le cose ai suoi figli: la figlia vive a Salisburgo, uno dei figli a Shangai e l’altro a Londra. È proprio quest’ultimo che sta avendo non pochi problemi per tornare in patria.

Ecco cos’ha dichiarato al riguardo: “Per lui sono stato molto, molto preoccupato quando mi hanno spiegato la situazione, è da allora che volevo uscire. Non poter parlare con lui, non potendo chiamare, era insostenibile, così ho chiesto di essere nominato e alla terza volta ce l’ho fatta. Ora siamo costantemente in contatto“.

L’uscita dalla casa di Fabio Testi non è passata però inosservata, visto che, aveva clamorosamente provato a baciare Paola Di Benedetto. Il nativo di Peschiera del Garda si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini e ha dovuto rispondere proprio alla domanda riguardo il presunto bacio con la venticinquenne.

Inizialmente Testi ha risposto: “Volevo darle un bacino, era casto”. Ma la giornalista di Chi, non soddisfatta dalla risposta ci ha riprovato e a quel punto il noto interprete ha rivelato: “Vabbè, allora diciamo che non era casto ma che era un bacio onesto, un istinto, un’abitudine”.