Fabiola Sciabbarassi paparazzata con Luca Di Tolla dal settimanale Chi

È successo qualche tempo fa, Fabiola Sciabbarassi è stata fotografata in compagnia di un uomo. Lui non è altri che Luca Di Tolla.

CHI SONO – Lei è una ex modella, riconvertita in consulente artistico per le emittenti Rai e Mediaset. Questo dopo essersi sposata con quello che definirà “l’amore della sua vita”, Pino Daniele. Luca Di Tolla invece ha partecipato al Grande Fratello edizione 12. Di mestiere fa il nutrizionista sportivo, collaborando con personalità riconosciute di questo mondo, come Filippo Magnini e Luca Dotto.

PAPARAZZATI IN UN BISTROT – Entrambi sono stati paparazzati in un bistrot da un fotografo che lavorava per il settimanale Chi. Felici e innamorati, si scambiano un discreto e dolce bacio immortalato dalla foto. Una nuova fiamma per Fabiola Sciabbarassi dopo la tragica perdita del marito. Lei e l’ex gieffino ad oggi sono ufficialmente una coppia e da un anello spuntato fuori in un scatto “rubato” chissà che il loro amore non li spinga a fare il passo successivo. Per vedere la foto scattata nel bistrot clicca qui.