Fabrique sold out per la prima data indoor del tour di Bresh

Milano, 19 ottobre – prima data del tour indoor del rapper genovese Bresh. Dopo un’estate non stop con live in tutta Italia prosegue ora la strada dell’artista che è pronto a riempire le venue di altre città italiane per questa seconda tranche del tour. Una strada lunga e faticosa, quella che precede questo sold out, la sua storia è raccontata passo dopo passo con una sincerità disarmante in Andrea, una delle prime canzoni in scaletta. Una canzone motivazionale che cantata davanti (e insieme) a tremila persone ha un valore immenso; il valore della dedizione e della forza del talento.

Un anno memorabile per Andrea Brasi, dopo l’uscita del suo album Oro Blu, la sua scrittura e personalità sono state fortemente volute all’interno dei progetti di alcuni colleghi come Marco Mengoni, Night Skinny, Camilla Magli, J Lord e domani uscirà anche un nuovo brano realizzato con Sick Luke e Mara Sattei, Vuoto dentro.

Quello del Fabrique è un concerto esplosivo, c’è una sinergia incredibile tra l’artista e il pubblico composto principalmente da adolescenti e giovanissimi che pendono dalle labbra di un rapper che riesce a concentrare in sè le sfumature di una impressionante natura contaminata dalla forza del rap, dalla delicatezza del cantautorato e dalla luminosità del pop.

Questo traguardo e occasione speciale viene festeggiata con gli amici di una vita, parte di una compagnia di fratelli, prima di tutto, il collettivo genovese Drilliguria composto da lui e Tedua, Izi, Disme, Vaz Tè tutti rapper ciò affermati sulla scena e che rimangono con lui per alcuni brani. On stage anche la sua insegnante di canto e figura fondamentale per la sua crescita artistica Danila Satragno.

Appena iniziato il concerto Bresh accoglie e saluta il suo pubblico milanese dicendo “Milano, questa è la prima volta che ci vediamo e non sarà di certo l’ultima”, questo è poco ma sicuro!