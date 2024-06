Fabrizio Corona, clamorose indiscrezioni sui Ferragnez: “Chiara ha chiesto il divorzio”

Nelle scorse ore a tornare a parlare dei Ferragnez è stato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha svelato delle clamorose indiscrezioni sulla chiacchierata fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez.

“È stata Chiara a chiedere il divorzio” – Nell’ultima puntata del podcast Mondo Cash, Corona è tornato nuovamente a parlare dell’imprenditrice digitale e del rapper. Negli ultimi tempi, Fabrizio aveva rivelato che tra i due ex coniugi ci siano non pochi attriti.

A distanza di poco tempo dalle ultime dichiarazioni sull’ex coppia, l’uomo è tornato a rilasciare delle clamorose rivelazioni. Fabrizio Corona, infatti, ha spiegato di essere in contatto con Federico e di aver scoperto che a chiedere il divorzio è stata la Ferragni.

“Con Chiara ci sono delle novità, la situazione è molto grave. Perché quando c’è una separazione e c’è una persona più ferita dell’altra, allora diventa complicato e adesso sto parlando di Chiara, che ha voluto il divorzio, questa è una notizia esclusiva, è lei che ha chiesto il divorzio“, ha così spiegato l’ex marito di Nina Moric.

Inoltre, Fabrizio ha aggiunto che è proprio Chiara a vietare a Federico di vedere Paloma, il golden retriever preso circa un anno fa. L’indiscrezione è stata confermata dal rapper stesso nei giorni scorsi.

Parlando proprio dell’influencer, Corona ha ammesso di non aver apprezzato alcuni suoi gesti. Ad esempio, l’uomo ha criticato le svariate frecciatine rivolte all’ex marito. A Fedez, inoltre, Corona ha voluto dargli un consiglio per viversi la sua vita privata:

Ora a livello legale le cose diventano più complesse. Quindi entrambi hanno il divieto completo di postare i figli. Non solo non possono metterli di faccia, ma non li possono mettere proprio. Devono anche capire che devono stare attenti tutti e due a quello che fanno sui social e non lo capiscono. Ultimamente c’è stata questa chiacchierata e gli ho detto ‘se te sei single hai tutto il diritto di uscire con le ragazze, che te ne frega se i giornali lo pubblicano, però cerca di fare le cose in privato. Perché se ti fai vedere ogni giorno con una non va bene, ci deve essere un rispetto della storia che hai vissuto’. Ci hanno raccontato il matrimonio idilliaco e poi si è fatto vedere abbracciato con una, mentre bacia un’altra”,