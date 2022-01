Fabrizio Corona coinvolto in un violento incidente sulla A1

Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, ci sarebbe anche Fabrizio Corona tra le persone rimaste coinvolte in un violento incidente nel modenese, sulla A1.

Fabrizio Corona coinvolto in un brutto incidente: come sta l’ex paparazzo

Lo scontro sarebbe stato piuttosto violento. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord hanno immediatamente raggiunto il luogo dell’incidente. Nonostante la dinamica spaventosa dell’incidente, nè Fabrizio Corona – che non era alla guida – nè le altre persone coinvolte sarebbero rimaste ferite seriamente.

Il fotografo dei vip non ha avuto bisogno di assistenza medica. Dopo aver messo in sicurezza l’area e aver fatto tutti le rilevazioni del caso, gli agenti hanno riaperto la strada al traffico e permesso alle persone coinvolte nell’incidente di lasciare la zona. Corona è quindi potuto ripartire in direzione Milano.

Fabrizio Corona, ancora nessun commento sull’incidente della scorsa notte

Corona non ha ancora commentato la vicenda sui social. Le ultime storie pubblicate riguardano ancora il presunto scoop sul menage a trois avuto con Giacomo Urtis.

Qualche ora dopo la messa in onda della clip in cui Urtis rivela di essere andato a letto con un noto vip, Fabrizio Corona ha infatti deciso di rompere il silenzio pubblicando una foto scattata mentre i due si abbracciavano: “Amore mio, grande unico e solo…era un nostro segreto…dai!” ha aggiunto Fabrizio come didascalia. Per il resto, l’ex paparazzo non ha mancato di commentare con la sua solita verve le notizie di oggi.

