Fabrizio Corona, coro di insulti in discoteca: la sua reazione

In una recente serata organizzata in una discoteca, Fabrizio Corona è stato accolto da una serie di insulti e cori contro di lui. L’ex re dei paparazzi, però, ha presto ribattuto alle offese, arrivando a minacciare chi avrebbe continuato.

LA REPLICA AGLI INSULTI – Recentemente. Fabrizio è stato ospite a una discoteca di a Montecatini Terme. La serata, però, non è iniziata come sperato per l’ex di Belen Rodriguez. Come mostrato da un video divenuto virale sui social, Corona appena entrato salito sul palco è stato accolto da fischi e un coro: “Scem0, scem0, scem0!“.

Davanti al comportamento di alcuni presenti, l’ex re dei paparazzi ha preso il microfono e minacciato di scendere dal palco e di aggredire coloro che lo stavano insultando: “Facciamo così. Al primo a cui sento dire ‘Scemo’, scendo e gli faccio una faccia così di fronte a tutti”.

Fabrizio Corona, però, non ha concluso così. Infastidito dal comportamento di alcuni dei presenti, ha terminato con un commento che ha fatto storcere parecchi nasi:

“E poi magari mi faccio le vostre fidanzate che hanno 30 anni di meno e non hanno mai visto un uomo vero dal vivo. Voi racconto la storia da 30 anni”.