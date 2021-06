Fabrizio Corona, in compagnia di Sophie Codegoni a casa sua: “È la mia fidanzata, la mia convivente”

Non smettono le chiacchiere che vedono protagonisti Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, ex volto di Uomini e Donne. Dopo alcuni brevi video che hanno mostrato l’ex tronista nella casa di Fabrizio, il gossip non ha smesso di parlare di questa presunta coppia. Cosa sta accadendo tra i due?

“È la mia fidanzata” – A dar il via a tutto sono state alcune IG Stories condivise dallo staff di Corona. Attualmente agli arresti domiciliari, l’uomo è stato filmato durante uno scontro con la polizia, giunta da lui dopo la chiamata di alcuni vicini che denunciavano degli schiamazzi notturni.

In uno di questi brevi filmati gli utenti di Instagram non hanno potuto fare a meno di notare della presenza di una ragazza nella casa dell’ex re dei paparazzi. Sebbene si tratti di brevi filmati, il popolo del web ha trovato non pochi indizi che hanno subito fatto pensare a Sophie Codegoni.

“È la mia fidanzata, la mia convivente”, ha dichiarato Fabrizio per giustificare agli agenti la presenza della ragazza. Intenta a fumare, la giovane indossa gli stessi abiti che la Codegoni presenti nelle storie condivise nell’account dell’ex tronista.

Tutti questi dettagli hanno subito fatto pensare a Sophie, sebbene lei più volte si sia dichiarata single. Sarà vero? Secondo tanti utenti dei social, tra l’influencer e Corona ci sarebbe un legame di tipo sentimentale. Queste, però, restano supposizioni non ancora smentite o confermate dai due diretti interessati.