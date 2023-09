Fabrizio Corona: inaspettato retroscena della crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Come è noto agli amanti del gossip, in quest’ultimo periodo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno vissuto un periodo di crisi. A svelare un inaspettato retroscena su questo turbolento momento che la coppia sta vivendo è stato Fabrizio Corona.

INEDITO RETROSCENA – Il tutto ha avuto inizio quando Basciano ha smesso di seguire su Instagram la compagna, un gesto che ovviamente non è passato inosservata ed è finito al centro delle chiacchiere. Successivamente Novella 2000 ha lanciato un’indiscrezione che vedeva finita la storia tra i due ex gieffini, divenuti genitori della piccola Celine Blue solo quattro mesi fa.

Davanti a questo scoop, la Codegoni ha deciso di intervenire e di ammettere che lei e Alessandro stessero affrontando un periodo di crisi. Pochi giorni dopo è stato il turno dell’ex tentatore di Temptation Island, che ha pubblicato uno scatto insieme alla compagna, corredato da una romantica dedica.

Ad intervenire su quanto accaduto tra i due ex gieffini è stato Fabrizio Corona che, tramite il suo canale Telegram, che ha voluto rivelare un retroscena dietro la chiacchierata crisi. Stando a quanto scoperto dall’ex re dei paparazzi, già rivelato da Gabriele Parpiglia, a spingere Sophie a non partecipare più a Pechino Express in coppia con Antonella Fiordelisi sarebbe stata la gelosia di Basciano.

Corona, inoltre, ha voluto rivelare un altro inedito episodio che coinvolge non solo Sophie e Alessandro, ma anche lui:

“Una settimana fa Sophie è andata al Porteno da sola. Insieme alla madre a Milano, che rappresenta uno dei posti più iconici della Milano da bere. Nonché luogo preferito di Fabrizio Corona. Ad un tavolo vicino a lei era presente la storica collaboratrice di Fabrizio Corona. Carolina Rossi, insieme a Mattia Santarelli, altro collaboratore nonché sosia di Fabrizio. Nonostante la distanza ed il silenzio, su Twitter è apparsa una notizia che ha fatto il giro del web, che raccontava di Sophie a cena con Fabrizio. Alessandro Basciano, non sicuro della sua relazione d’amore evidentemente, ha incominciato ad andare su tutte le furie. A chiamare Sophie, la madre, a guardare le storie del presunto sosia di Fabrizio Corona, a far chiamate Carolina dal suo manager Benji. Cercando per giorni di capire se effettivamente c’era stato questo incontro e questo tradimento che ha segnato una profonda rottura. Nonostante non solo non sia vero, ma a Fabrizio Corona non interessa nulla né di lei né di lui”.