Fabrizio Corona, scompare da Instagram: disattivati il suo profilo e quello di “Falsissimo”

Fabrizio Corona è sparito dai social. Stamattina, alcuni utenti hanno notato che il suo profilo Instagram e quello del suo canale “Falsissimo” non sono più presenti su Instagram. Che cos’è accaduto?

Al momento sull’improvvisa cancellazione degli account non si sa ancora nulla. Le recenti questioni legali in cui il giornalista è stato coinvolto lasciano pensare che non sia stato lui volontariamente a provvedere a disattivare i profili, da milioni di followers.

Lo strano evento è avvenuto poche ore dopo la pubblicazione della nuova puntata sul suo canale youtube. Si tratterà di una casualità? Nonostante il Tribunale di Milano avesse detto a Corona di non mostrare più nulla su Alfonso Signorini, Fabrizio ha proseguito sulla sua strada; continuando a rendere di dominio pubblico informazioni scottanti sul celebre volto del Grande Fratello.

L’attacco alla Mediaset, fatto dal noto personaggio pubblico, è partito proprio dal capo di “ChiMegazine”. L’imprenditore, però, non si è fermato qui; ma è andato ben oltre. Nell’episodio successivo, tra i vari nomi citati c’è stato anche quello di Gerry Scotti. Secondo Corona, al tempo “Passa Parola”, il conduttore avrebbe avuto rapporti sessuali con tutte le veline. Tra queste, c’erano anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Il presentatore storico di Canale 5 prontamente ha smentito tutto, tramite delle dichiarazioni rilasciate al “Corriere della Sera”. Alcune delle showgirl, tra cui Sara Tommasi si sono esposte pubblicamente, negando la ricostruzione di Corona. Tutte hanno, anzi, ribadito l’estrema professionalità dei loro rapporti con Gerry Scotti.