Fabrizio Corona, la compagna Sara Barbieri al centro delle polemiche: “Tu non sai in che guaio ti sei cacciata”

Negli ultimi giorni a trovarsi al centro della bufera dei social è Sara Barbieri, attuale compagna di Fabrizio Corona e in dolce attesa del loro primo figlio. La modella si è trovata sommersa da commenti per nulla gentili sul compagno, tanto da essere costretta a cancellarli.

“Tu non sai in che guaio ti sei cacciata” – Dopo l’annuncio della gravidanza e la scoperta del sesso del bebè in arrivo, Sara e Fabrizio hanno deciso di partire per le vacanze estive. La chiacchierata coppia ha deciso di condividere con i numerosi follower alcuni momenti insieme.

Sebbene i due condividano scatti e video romantici, dove i due si mostrano felici e complici, una parte del web sarebbe convinta del contrario. In diversi, infatti, hanno messo in dubbio quanto venga condiviso sui social, arrivando a parlare di relazione tossica.

A far pensare ciò sono stati alcuni indizi trapelati sul web, come, ad esempio, il video pubblicato proprio da Corona quando ha scoperto il sesso del suo secondo figlio. Se da una parte si vede l’ex re dei paparazzi felice della notizia, dall’altra sembra che la Barbieri sia per piangere. Si è poi aggiunto Alessandro Rosica, sostenendo che Fabrizio sia a volte irruento con la compagna.

Davanti a tutti questi elementi, gli utenti lasciano commenti negativi e addirittura preoccupati sotto agli scatti della ragazza. “Tu non sai in che guaio ti sei cacciata”, così scrive un follower. Un altro, invece, si augura che non faccia la “fine” di Nina Moric, ex compagna di Fabrizio Corona. La risposta di Sara? Eliminare i commenti.