Fabrizio Corona, le parole di Asia Argento: “Non uscirà riabilitato da questi due anni di carcere”

Dopo lo sconvolgente gesto compiuto da Fabrizio Corona, sono stati in molti, vicini all’ex re dei paparazzi, a dire la loro. Dopo le parole di Belen Rodriguez, a lanciare un appello è Asia Argento.

L’APPELLO DI ASIA – Amica ed ex fidanzata di Corona, l’Argento ha voluto dire la sua su quanto accaduto. Tramite il suo account Instagram, la scrittrice ha postato le immagini che ritraggono il 46enne in manette. Sotto le foto, la donna ha scritto:

“Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di ca***te nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già scontati più di 6 in carcere, è un cittadino reinserito, che lavora e dà da lavorare, che paga le tasse, è un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti”.

Dopo la comunicazione della revoca dei domiciliari da parte del tribunale di Sorveglianza, Fabrizio si è tagliato le vene. All’arrivo della polizia per scortarlo in ospedale, l’uomo ha iniziato a fare resistenza fino a quando le forze dell’ordine si sono trovate costrette ad immobilizzarlo. Attualmente Corona è ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Attualmente ha deciso di fare lo sciopero della fame e della sete.

Davanti alle immagini del suo amico, Asia Argento si è appellata ai suoi tanti follower su Instagram: “Non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalità che gli è stato diagnosticato dai medici stessi dello stato, sotto i quali era in cura. Ora ditemi voi come potrà quest’uomo apparentemente smargiasso ma profondamente fragile, passare incolume altri due anni e mezzo in carcere, io non conosco nessuno che sia uscito ‘riabilitato’ dopo una lunga prigionia”.

La figlia di Dario Argento ha infine concluso così: “Fare di Corona un caso esemplare solo perché è un personaggio pubblico è una roba da medioevo. Ma l’Italia non è un paese di lobotomizzati. Per questo io oggi grido con voi: GIUSTIZIA PER FABRIZIO!”