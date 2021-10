Fabrizio Corona ne fa un’altra delle sue: evaso dai domiciliari, viene fermato dalla Guardia di Finanza

Ai militari, per giustificarsi, avrebbe detto di esser stato in un locale con alcuni amici

Fabrizio Corona, come riporta il quotidiano ligure Il Secolo XIX, si è reso protagonista di un’altra vicenda che tutto gli fa tranne che onore: è stato fermato ieri pomeriggio a Genova dalla Guardia di Finanza.

Dopo esser stato bloccato dai militari, è stato poi denunciato a piede libero per evasione. Corona, infatti, era costretto ai domiciliari a Milano, ma sarebbe venuto meno al suo obbligo per raggiungere la città di Genova.

Per discolparsi ai militari avrebbe detto di essere stato in un locale del capoluogo ligure con alcuni amici. A mettere per l’ennesima volta nei guai l’ex re dei paparazzi non sarebbe stata una “soffiata” ma l’essere fermato a un normale controllo stradale nel pieno centro.

L’ex re dei paparazzi, in realtà, poteva comunque eccezionalmente muoversi dalla sua abitazione dato che aveva un permesso per andare a Roma, ma invece ha “deviato” verso la Liguria dove è stato beccato in un locale.

Il pm aveva chiesto l’arresto ma il giudice non lo ha concesso ed è scattata solo la denuncia. “La sorveglianza gli aveva sospeso gli arresti domiciliari. La Cassazione aveva in parte rinviato e in parte annullato. Su istanza dei suoi avvocati negli scorsi giorni i giudici della Sorveglianza hanno sospeso il provvedimento e Corona sarebbe dovuto restare a casa ai domiciliari”, si legge sul noto portale d’informazione online.