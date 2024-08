Fabrizio Corona, Sara Barbieri svela novità sulla gravidanza: l’inaspettata bestemmia di Corona

Come annunciato nei mesi scorsi, Fabrizio Corona diventerà papà per la seconda volta. L’ex re dei paparazzi e Sara Barbieri, la sua attuale compagna, si preparano ad accogliere il loro primo figlio. Nei giorni scorsi la ragazza è tornata ad aggiornare i fan sulla gravidanza, ma a far discutere sono state alcune uscite del compagno.

LA BESTEMMIA DI CORONA – Come già accennato, Fabrizio e Sara stanno vivendo l’attesa del loro primo figlio. Ogni tanto l’ex re dei paparazzi condivide con i suoi fan gli aggiornamenti della gravidanza della modella, come accaduto nei giorni scorsi. Questa volta, però, a far discutere sono state alcune uscite di Corona.

Come raccontato dalla Barbieri, si è recentemente sottoposta all’ecografia, che ha deciso di mostrare ai suoi fan. Attraverso alle sue IG Stories, Fabrizio ha voluto far svelare alla compagna la data presunta del parto. La ragazza ha così svelato: “25 dicembre, ci farà questo regalino”.

Ovviamente, l’uomo ha colto l’occasione per lasciarsi andare ad una delle sue uscite: “Beh, d’altronde è figlio di Dio e non poteva nascere un altro giorno”. Nel concludere la storia, Fabrizio si è lasciato sfuggire una bestemmia senza alcun motivo apparente.

Successivamente, Corona è tornato sulle sue storie di Instagram per parlare della gravidanza della giovane compagna. Nel dettaglio, l’uomo si è lamentato di quanto sia lunga: “Nessuno ha il coraggio di dirlo: che due co**ioni”.