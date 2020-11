Fabrizio Corona si sposa: tutto su Lia De Grosso, la futura moglie del re dei paparazzi

Il bel 46enne continua a far parlare di sé, ma questa volta per un lieto evento

Fabrizio Corona, noto personaggio del mondo televisivo e dello spettacolo italiano, conosciuto per essere il “re dei paparazzi”, continua a far parlare di sé e questa volte, fortunatamente, per un lieto evento: il suo matrimonio.

Sono apparse in data 19 novembre sul sito del comune di Milano le pubblicazioni di matrimonio di Corona e Lia Del Grosso, 47enne veronese e manager di una agenzia di comunicazione.

Anche se la data del fatidico giorno ancora non è nota, i due hanno ben 180 giorni a partire dal giorno di pubblicazione per convolare a nozze, come previsto dalla legge italiana.

La notizia ha sconvolto il mondo del web e non solo dato che l’uomo non aveva mai dato notizia pubblicamente della sua relazione con la Del Grosso, anche se già da tempo i due erano stati visti insieme, e dunque qualcosa già si sospettava.

Il nome per intero della donna è Pasqualina Del Grosso, viene da Verona, ed è l’amministratrice unica di un’agenzia di comunicazione chiamata Luxury Creative Agency, con sede a Verona e Milano. In passato si dice sia stata l’assistente di un noto chirurgo amico di Lele Mora.