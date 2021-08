Fabrizio Corona, social: pesanti parole a Fedez e tenera dedica per Nina Moric

Negli ultimi giorni a far discutere sono state le dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, tramite Instagram, si è scagliato duramente contro Fedez e ha voluto dedicare dolci parole all’ex moglie Nina Moric.

“Questo sfigato” – Negli ultimi mesi Fedez è spesso finito al centro dell’attenzione per le sue prese di posizione su alcuni temi. Recentemente il rapper si è occupato della raccolta firme per legalizzare l’Eutanasia, ma ad opporsi a ciò è stato il Vaticano. Come accaduto con il DDL Zan, il marito di Chiara Ferragni si è scagliato contro la Chiesa. Riguardo a questo, Corona ha voluto dire la sua, scagliandosi nuovamente contro Fedez:

“Questo sfigato è rimasto fermo ai tempi del liceo dove per tutto ce la si prendeva con la chiesa perché era molto antagonistica come cosa. Adesso siccome ha paura di tutto perché con Amazon non può fare quello, con Coca-Cola non puoi fare quello, con il fondo non puoi fare quello, che gli rimane? La Chiesa, tanto ormai è già morta, Cristo è morto si sa, è resuscitato a Pasqua. Ma che rivoluzione è questa? Fa il fenomeno. Avete rotto il ca***. Attenzione Fedez, che adesso arriva il Codacons, sei un rivoluzionario… ma vai a fan****! Il CodaCrist gli farà causa!”.

Davanti a queste pesanti e velenose parole, Federico non sembra affatto intenzionato a replicare. Da parte del rapper, infatti, non è ancora giunta alcuna risposta.

DOLCI PAROLE VERSO L’EX MOGLIE – Sempre su Instagram, Fabrizio Corona ha speso parole dolcissime verso l’ex moglie. Come risaputo, nel corso degli anni Corona e la Moric si sono spesso scontrati, ma, da come mostrato sui social, sembra che i due siano riusciti a riappacificarsi.

Condividendo nel suo account una serie di vecchie foto che lo ritraggono con Nina e il figlio Carlos, Corona ha dichiarato: “Vorrei dirti solo grazie Nina… Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita… E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo. È come un puzzle, ogni cosa a suo posto… Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti… Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà, ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani… Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore”.

Davanti a questa tenera dedica, la Moric ha voluto replicare: “Perdoniamo tutto a noi stessi e nulla agli altri. Il perdono non cambia il passato, ma di certo amplia il futuro. Siamo tutti impastati di debolezza ed errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa è la prima legge per una serenità meritata per Lui, noi… tutti. Ti voglio bene”.