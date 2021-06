Fabrizio Corona, Stefania Nobile è la nuova manager

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è conosciuta principalmente per essere un personaggio televisivo e nota truffatrice. Tuttavia, la donna pare essersi reinventata e diventata manager. In queste ore, infatti, ha annunciato di essere diventata l’agente di Fabrizio Corona.

NUOVA MANAGER – La donna, tramite delle stories su Instagram, ha fatto sapere di essere di essere diventata la nuova agente di Fabrizio Corona. La 56enne ha spiegato di essere molto contenta per questo nuovo cliente.

“Adesso posso dirlo, preparatevi che stasera si sciabola! Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero uno, non ho mai avuto dubbi e l’ho sempre saputo. Sappiate che per tutto quello che riguarda il suo personaggio, scrivetemi.

Sono orgogliosa perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i più grandi cavalli d’Italia, ovvero Davide Lacerenza e Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io”. Davide Lacerenza è l’ex fidanzato e attuale socio di Stefania Nobile ma anche il proprietario di alcuni locali a Milano.

COME STA FABRIZIO CORONA – In questo momento, Fabrizio Corona si trova ai domiciliari. In questo modo è nata l’amicizia con la Nobile. “Chi è la manager numero uno?” ha continuato la donna sui social. Già nel 2014 aveva parlato di Corona definendolo un uomo dalle grandi potenzialità ma troppo spaccone.