Fabrizio Corona, su Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni: “Ecco quanto guadagnano…”

Noto per la sua schiettezza e per il suo non avere peli sulla lingua, Fabrizio Corona è nuovamente tornato al centro dell’attenzione. A far discutere sono state le recenti rivelazioni che l’ex re dei paparazzi ha fatto su Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni, parlando dei loro presunti guadagni.

“Ecco quanto guadagnano…” – Ospite del podcast Fatturare Fatturare Fatturare, Corona ha parlato di due ex protagoniste del GF Vip, molto amate e seguite sui social. Si tratta di Sophie e Antonella, entrambe ex gieffine, influencer e spesso nel mirino del gossip.

Nel parlare delle due ragazze, Fabrizio ha ammesso di essere stato proprio lui, in passato, ad averle aiutate a muovere i loro primi passi in televisione: “Sono persone che ho fatto lavorare io e che ho anche messo nei reality io”.

Senza peli sulla lingua, l’ex re dei paparazzi ha fatto intendere che, secondo lui, l’ex tronista e l’influencer sono due ragazze senza arte né parte, ma che guadagnano più di un plurilaureato:

“Sai, un influencer normale, ora ti faccio due esempi, Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. In questi casi parliamo di due persone normalissime, che non hanno doti eccelse di bellezza o intelligenza. […] Queste sono ragazze giovani di poco più di 20 anni e portano sicuri 10/15.000 Euro mensili di queste sponsorizzazioni. Un plurilaureato con due o tre lauree se guadagna 3.000 Euro al mese è tanto. Un magistrato guadagna 1.500 Euro al mese. Per le cifre diverse devi andare più in alto, uno dei giudici più importanti ne guadagna 10.000, un giudice della cassazione ne guadagna 30.000. Ma queste sono persone che hanno un potere immane. Il Presidente della Repubblica guadagna 200.000 Euro l’anno”.