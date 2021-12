Fabrizio Corona, su Asia, Nina e Belen: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me”

Come ben risaputo, nel corso degli anni Fabrizio Corona non ha mai avuto freni nelle sue dichiarazioni. Recentemente l’ex re dei paparazzi ha rilasciato delle dichiarazioni su alcune sue ex fidanzate che hanno fatto discutere.

“Sono tutte e tre ancora innamorate di me” – Ospite Peppy Night Fest, condotto da Peppe Iodice su Canale 21, Corona ha parlato di sé e del suo passato, sopratutto di tre ex amori in particolare. Tra le domande, infatti, non è mancata quella su Asia Argento, Belen Rodriguez e Nina Moric. Su loro tre, prima l’uomo ha parlato sull’attuale rapporto e sulle loro storie:

“Con Belen sono in ottimi rapporti. Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio. Asia Argento? Nella nostra follia ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”.

Una volta rivelate le sue considerazioni, Corona ha spiazzato con la sua successiva dichiarazione. Secondo Fabrizio: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me”.

Un’affermazione che ha lasciato abbastanza spiazzati e perplessi. Sebbene Fabrizio Corona sia ancora in ottimi rapporti con Belen Rodriguez, come già affermato in passato, la showgirl sembra aver voltato pagina da tempo. Dopo la loro storia d’amore, infatti, la conduttrice di Tu Si Que Vales ha avuto delle lunghe love-story, un matrimonio e due figli. Inoltre, attualmente, nonostante i tanti rumors, la Rodriguez è impegnata con Antonino Spinalbese.