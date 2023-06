Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez: “Ecco perché non hanno parlato della morte di Berlusconi”

L’Italia intera è inevitabilmente rimasta toccata dalla morte improvvisa di Silvio Berlusconi che ha suscitato reazioni diverse e talvolta contrastanti.

C’è stato, infatti, chi come Giorgia Soleri o il rapper Gemitaiz non ha perso occasione per sottolineare la propria distanza dalle idee politiche dell’imprenditore e chi, invece, ha preferito il silenzio.

A quest’ultima classe appartengono l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper Fedez che non hanno speso parole per l’occasione.

A sottolineare la cosa è intervenuto Fabrizio Corona: “Mi domandavo, poco fa, pensando alla mia discussione con Gemitaiz perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico…”.

“Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?”.