Fabrizio Romano annuncia: “È fatta, il Napoli ha comprato il centrocampista”. Affare da 19 milioni di €

Elif Elmas è ormai vicinissimo al ritorno al Napoli. Il centrocampista macedone, uno dei protagonisti del terzo scudetto azzurro, ha sempre manifestato il desiderio di rimettersi la maglia partenopea. A Napoli è rimasto nel cuore dei tifosi, che lo ricordano come un giocatore decisivo nei momenti più importanti. La sua volontà è chiara: tornare a essere protagonista nello stadio Diego Armando Maradona.

La conferma arriva da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale. Attraverso il suo canale YouTube ha parlato della trattativa: “Napoli ed Elmas sono ai dettagli finali, manca davvero pochissimo. Ci sono segnali positivi anche dal lato del giocatore”. Un annuncio che rafforza la convinzione che il ritorno del macedone sia ormai solo questione di tempo. SKY svela le cifre per il trasferimento di Elmas: prestito da 2 milioni di euro e riscatto a 17 milioni.

Il Napoli ha scelto Elmas per le sue qualità e soprattutto per la sua fame di riscatto. Il centrocampista ha messo in standby tutte le altre offerte ricevute da Germania, Inghilterra e Italia, rifiutando ogni possibilità pur di tornare a Napoli. Un gesto che dimostra la sua determinazione assoluta e l’attaccamento alla piazza partenopea.

La formula dell’accordo con il Lipsia dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto. Secondo Romano, si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli contrattuali e, una volta limati, arriverà il via libera definitivo. “È solo questione di ore o giorni”, ha spiegato, lasciando intendere che il ritorno di Elmas in azzurro è ormai imminente.

Per Antonio Conte l’arrivo di Elmas sarà fondamentale. Il tecnico salentino potrà contare su un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo. Un rinforzo che darà qualità, dinamismo e profondità alla rosa. Intanto i tifosi già sognano di rivedere in campo uno dei calciatori più amati degli ultimi anni, pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia con il Napoli.