Napoli, accordo raggiunto col Manchester United per Rasmus Hojlund: le parole di Fabrizio Romano

C’è l’accordo tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund, ma l’operazione resta in attesa della decisione del giocatore. Il club partenopeo ha messo sul tavolo un’offerta importante, sottolineando il progetto tecnico e il ruolo centrale che l’attaccante danese avrebbe all’interno della squadra.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa tra le due società è già ben avviata. “Il Napoli nelle ultime 24 ore ha continuato a muovere passi verso Hojlund mandando una proposta al giocatore. Con lo United non ci sono problemi. Il Manchester è stato aperto a ogni tipo di soluzione, d’altronde è in uscita. Che sia prestito con diritto oppure obbligo, lo United ha aperto le porte: c’è già l’accordo, nessun problema dal lato dei club”.

Il nodo principale riguarda la volontà del calciatore, che non vuole essere considerato una pedina di passaggio. Romano spiega: “Il danese voleva rimanere e non vuole sentirsi un pacco postale: chiede l’obbligo di riscatto e non il diritto. Il Napoli è pronto a discutere della formula senza troppi intoppi. Bisogna trovare l’accordo col giocatore per progetto tecnico e contratto. Bisogna costruirlo questo contratto perché parliamo comunque di un giocatore pagato due anni fa 75 milioni. Il Napoli ci sta lavorando”.

Il club azzurro ha avuto contatti diretti con l’attaccante e i suoi agenti, spiegando nei dettagli il progetto. “Il Napoli ha chiarito anche cosa accadrà quando rientrerà Lukaku tra qualche mese. C’è anche Lucca, ma la società ha voluto far capire a Hojlund perché lo vuole prendere. Ogni giorno al Napoli vengono offerti giocatori, ma il club ha deciso di concentrarsi solo su di lui”.