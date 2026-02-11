Fabrizio Romano fa chiarezza sul rinnovo di Antonio Vergara

Antonio Vergara è senza dubbio il giocatore che sta dando qualcosa in più al Napoli nell’ultimo mese. Date le sue ottime prestazioni, ci sono già diverse speculazioni sul suo futuro. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato internazionale, che attraverso il suo canale YouTube ha parlato della situazione contrattuale del fantasista azzurro. Parole che rassicurano l’ambiente partenopeo e confermano la volontà del club di puntare ancora sul talento italiano.

“Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Vergara”, ha spiegato Romano, sottolineando come la società abbia già manifestato l’intenzione di prolungare l’accordo con il giocatore. Un segnale importante di fiducia nei confronti di un calciatore che rappresenta una delle prospettive più interessanti del panorama azzurro e che nel corso della stagione ha mostrato qualità tecniche e margini di crescita significativi.

Il rinnovo, tuttavia, non sarà immediato. Secondo quanto riferito, le parti hanno in programma di affrontare concretamente la questione verso la fine della stagione. “Non è una cosa imminente”, ha precisato Romano, chiarendo che si tratta di una tempistica concordata e non di un segnale di tensione o distanza tra le parti.

Nessun caso, dunque, né attriti nascosti. Il giornalista ha voluto ribadire che non esiste alcun problema tra il Napoli e il giocatore. La scelta di rimandare i discorsi è legata esclusivamente a una pianificazione interna, con il club concentrato sugli obiettivi sportivi del momento.

In attesa dell’incontro decisivo, Vergara continua a lavorare sul campo, determinato a conquistare spazio e fiducia. Il Napoli, dal canto suo, osserva e programma il futuro, con l’idea chiara di blindare uno dei suoi talenti più promettenti.