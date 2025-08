Fabrizio Romano ha annunciato il 7° colpo del Napoli: “C’è l’accordo totale”

Il trasferimento di Miguel Gutierrez al Napoli sembra ormai essere ad un passo dalla chiusura definitiva. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra il club partenopeo e il Girona è stato praticamente definito in ogni dettaglio, sia dal punto di vista economico che contrattuale. Tra costo del cartellino ed ingaggio, un’operazione da oltre 30 milioni di euro in cinque anni.

Il giovane terzino sinistro spagnolo, classe 2001, firmerà con il Napoli un contratto quinquennale con uno stipendio a salire nel corso delle stagioni. Nell’accordo sarà inserita anche una clausola di rivendita, il cui valore resta ancora riservato, ma che conferma la volontà del club azzurro di blindare uno dei talenti più promettenti della Liga.

Il tecnico Antonio Conte ha già dato il suo assenso all’acquisto, considerandolo un rinforzo importante per il nuovo progetto tecnico azzurro. La trattativa si inserisce in un mercato estivo molto attivo per il Napoli, deciso a rilanciare le proprie ambizioni dopo un’annata deludente.

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Romano: “Un’operazione ormai ai dettagli è quella di Miguel Gutierrez, ci sono novità importanti per il Napoli. Diciamo che ci siamo avvicinati ancora di più alle firme. Vi dico quello che non manca: c’è praticamente un accordo totale con il Girona per 18 milioni di euro più bonus”.

“Con il calciatore è tutto fatto: stipendio da 2,2 milioni di euro netti a salire fino a 2,7 milioni. Quindi non più a salire da 2 a 2,5 milioni, sono leggermente cambiate le cifre perché il calciatore ha cambiato entourage da poche settimane e il Napoli ha dovuto rivedere la proposta economica. Ma ormai ci siamo. Ci siamo anche sulla clausola rescissoria che sarà da 45 milioni di euro. Cosa manca? Manca l’ok definitivo di Aurelio De Laurentiis alle commissioni in favore dell’entourage di Miguel Gutierrez”.