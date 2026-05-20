Fabrizio Romano ha annunciato l’addio di Conte: spunta un like di un azzurro

Dopo i dubbi delle ultime settimane, Fabrizio Romano ieri ha lanciato la notizia della separazione tra Antonio Conte e il Napoli al termine della stagione. Dopo due stagioni, il tecnico salentino avrebbe deciso di interrompere il proprio percorso sulla panchina azzurra. La notizia arriva in un momento delicato, successivo a un’annata segnata soprattutto dai numerosi problemi legati agli infortuni della rosa.

Resta però da capire quale sarà il futuro dell’allenatore. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore ci sarebbe quella di un possibile approdo alla Nazionale italiana, qualora arrivasse una chiamata ufficiale. Chiamata che però potrebbe “contendersi” con Massimiliano Allegri. In alternativa, Conte potrebbe decidere di prendersi una pausa dal calcio dopo una stagione particolarmente impegnativa.

Nel frattempo, un dettaglio social ha attirato l’attenzione dei tifosi: il “like” lasciato da Noa Lang al post relativo all’addio dell’allenatore. Il gesto dell’esterno offensivo olandese non è passato inosservato, soprattutto considerando il rapporto professionale non sempre semplice vissuto con Conte durante la sua esperienza napoletana.

Lang, infatti, aveva trovato poco spazio nel progetto tecnico dell’allenatore, scegliendo successivamente di trasferirsi in prestito al Galatasaray. Con il possibile cambio in panchina, però, il suo futuro potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del Napoli, aprendo scenari inattesi per la prossima stagione.

Qualora dovesse tornare, ci sarà da capire quale spazio si potrà ritagliare l’ex PSV in azzurro nella sua seconda avventura, ma soprattutto con quale tecnico alla guida della squadra. Specialmente nel caso in cui dovesse arrivare un allenatore che gioca con un modulo con gli esterni, Lang potrebbe dire finalmente la sua a Napoli.