Fabrizio Romano: Hojlund vuole il Napoli a una sola condizione

In casa Napoli ormai non si parla di altro che del nuovo attaccante e tra i nomi finiti sul taccuino del club partenopeo spicca quello di Rasmus Højlund. Il giovane attaccante danese del Manchester United, arrivato lo scorso anno a Old Trafford con grandi aspettative, potrebbe clamorosamente lasciare i Red Devils dopo appena una stagione. A confermare questa possibilità è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione.

“Hojlund, confermo i contatti con lo United che apre al Napoli. Gli agenti parlano col club. Il messaggio che arriva dal giocatore è lo stesso trasmesso al Milan mercoledì mattina o al Lipsia e ad altri club: Hojlund non voleva lasciare lo United ma se proprio deve, vuole farlo con prestito con obbligo di riscatto. Ormai ha capito che per lui con Amorim non c’è spazio e quindi non vuole fare un anno di prestito e poi tornare e fare la fine di Sancho che per tre mesi non si allena con la squadra, preferisce una garanzia sul futuro nel suo nuovo club. Vedremo se il Napoli si vorrà impegnare”.

L’apertura dello United alla cessione non è da sottovalutare, soprattutto considerando che il club inglese ha investito oltre 70 milioni di euro per Højlund appena un anno fa. Tuttavia, l’arrivo di Rúben Amorim in panchina ha complicato i piani del danese: il nuovo tecnico portoghese, infatti, non lo considera centrale nel suo progetto. Una situazione che ha spinto il giocatore a valutare soluzioni alternative, ma solo a certe condizioni.

Il nodo principale resta la formula: Højlund non intende accettare un semplice prestito secco. L’attaccante pretende una soluzione più stabile, che includa l’obbligo di riscatto, per evitare di ritrovarsi in un limbo come accaduto a Jadon Sancho, emarginato per mesi e fuori dal progetto. È un chiaro segnale di maturità da parte del classe 2003, che cerca garanzie e continuità per la propria crescita, anche a costo di cambiare campionato.

Resta da capire se il Napoli sarà disposto ad accettare le condizioni imposte dal giocatore e dal Manchester United. Dopo l’infortunio di Lukaku, il club partenopeo è alla ricerca di un centravanti in grado di poter affiancare Lorenzo Lucca e poter competere sia in Serie A che in Champions League. Højlund potrebbe essere il profilo ideale: giovane, potente, tecnico e con grande margine di crescita.