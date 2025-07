Fabrizio Romano: “Napoli, ultimi dettagli per chiudere il sesto acquisto”

La SSC Napoli ha deciso di accontentare l’allenatore Antonio Conte e chiudere gli acquisti già nel mese di luglio. In questo modo, il mister avrà la possibilità di allenare i calciatori già in ritiro e metterli nelle migliori condizioni in vista dell’inizio del massimo campionato italiano.

In queste ore il club partenopeo sta chiudendo anche l’acquisto di Milinkovic Savic dal Torino per circa 18 milioni di euro. Il portale TMW riporta: ” “Parallelamente Napoli e Torino lavorano anche ad un’altra operazione, questa volta con un giocatore pronto ad indossare la maglia azzurra”.

“Nello specifico si tratta di Vanja Milinkovic-Savic, portiere su cui il Napoli lavora da tempo per dare a Meret un secondo di primissimo livello. Parti vicine all’intesa, col classe ’97 che costerà agli azzurri 18 milioni di euro più bonus”.

MILINKOVIC-SAVIC ALLA SSC NAPOLI, GLI AGGIORNAMENTI DI FABRIZIO ROMANO SULLA TRATTATIVA PER IL PORTIERE DEL TORINO

Fabrizio Romano, nel suo canale Youtube, ha dichiarato: “Napoli e Torino sono in ottimi rapporti, stanno definendo gli ultimi dettagli. Il Napoli ha un accordo con il giocatore e ha ottimi rapporti con i suoi agenti. Si sta continuando a lavorare su questo affare aspettando il via libera, ma il Napoli vuole un portiere, Conte vuole un portiere e il discorso Milinkovic-Savic resta assolutamente in piedi”