Fabrizio Romano rivela che il Napoli prenderà un centrocampista a gennaio

In vista del prossimo mercato invernale, il reparto su cui il Napoli quasi sicuramente dovrà intervenire è il centrocampo. L’infortunio di Kevin De Bruyne che dovrebbe rientrare probabilmente verso febbraio e la partenza di Frank Anguissa in Coppa d’Africa costringeranno la dirigenza partenopea a fare un innesto per permettere ad Antonio Conte di avere una rosa completa.

Gennaio sarà un mese complicato perché il Napoli alla ripresa del campionato sarà impegnato in tre trasferte difficili: il 4 gennaio a Roma contro la Lazio, l’11 gennaio a Milano contro l’Inter e infine il 25 gennaio a Torino contro la Juventus del grande ex Luciano Spalletti. Inoltre, ci saranno le ultime due gare di Champions da giocare proprio prima e dopo la sfida dello Stadium: la trasferta di Copenaghen e la sfida in casa al Chelsea.

A tal proposito, sarà fondamentale puntellare la rosa per avere a disposizione un organico capace di fronteggiare il difficile inizio anno che attende gli azzurri. Secondo quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano c’è un nome che è tra i primi indiziati ad arrivare a Castel Volturno: Kobbie Mainoo del Manchester United.

La trattativa al momento è in salita perché il DS Manna vorrebbe ragionare su un prestito con diritto di riscatto, ma non è detto che i Red Devils accettino il prestito del giovane classe 2005 che secondo Transfermarkt ha una valutazione attuale di 45 milioni di euro visto il suo talento e la sua giovane età.

Ecco quanto ha rivelato Romano nel corso della trasmissione sul suo canale Youtube: “Il Napoli aveva già in mente di prendere un centrocampista in più dato che Anguissa andava in Coppa d’Africa. Immaginate adesso con l’infortunio di Kdb. Il club si metterà presto al lavoro. Il nome caldo resta quello di Mainoo che piace tantissimo al Napoli ma non è l’unico. Il club sta facendo delle valutazioni. Mainoo per me è fortissimo ma è diverso da Anguissa o De Bruyne. Il Napoli fa le sue valutazioni magari anche su un centrocampista più fisico. Vediamo però cosa dice lo United che ad oggi non apre al presto. Vedremo cosa accadrà da qui a gennaio”.