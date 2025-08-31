Fabrizio Romano smentisce la clausola di 80 milioni per Hojlund

Dopo la vittoria all’ultimo respiro di ieri contro il Cagliari grazie alla rete di Anguissa, il Napoli si appresta a vivere un’altra giornata importante per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Dovrebbe essere oggi, infatti, la giornata delle visite mediche e della conseguente ufficialità dell’acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku durante l’amichevole estiva contro l’Olympiakos, la dirigenza azzurra si è subito messa al lavoro per garantire ad Antonio Conte l’innesto di un altro attaccante per poter far fronte alla nuova stagione che vedrà l’impegno anche in Champions League.

La trattativa con i Red Devils si è conclusa sulla base di un prestito a 6 milioni di euro e di un obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League fissato a 44 milioni di euro: un investimento, dunque, importantissimo che manifesta la volontà di De Laurentiis di voler restare al vertice del calcio italiano e di iniziare a poter esserlo anche in Europa.

Nelle ultime ore si è discusso molto riguardo a una possibile clausola rescissoria che sarebbe presente sul contratto del centravanti danese intorno agli 80 milioni di euro. A dissipare ogni dubbio è intervenuto il noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano che si è così espresso:

“La clausola risolutiva presente nel contratto di Hojlund non sarà da ottanta milioni come qualcuno ha scritto: la cifra è diversa, ma la clausola sarà valida dal 2027”

Smentita quindi la voce per la quale l’ex Atalanta potrebbe liberarsi in cambio di 80 milioni di euro, ma viene confermata la notizia della presenza di un imprecisato valore che si potrà pagare però solo a partire dal 2027.